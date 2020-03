Każda z nas ma mocne strony. "Doskonale niedoskonałe" w obiektywie

7 marca 2020, godz. 14:00 (12 opinii) autor: Magdalena Raczek

Magdalena Dadacz - zjednuje sobie ludzi olśniewającym uśmiechem. Projekt "Doskonale niedoskonałe". fot. J. Marchewicz / PSONI Gdańsk

- To, co łączy wszystkie kobiety, to piękno i moc kobiecości - przekonują twórcy projektu "Doskonale niedoskonałe". Jego bohaterkami są kobiety z niepełnosprawnością intelektualną - samodzielne, realizujące swoje pasje bez względu na okoliczności. Z okazji Dnia Kobiet wzięły udział w specjalnej sesji zdjęciowej. Efekty pracy 30 wspaniałych kobiet będzie można podziwiać 9 marca o godz. 11 na wernisażu w Oliwskim Ratuszu Kultury.

Dzień Kobiet w Trójmieście

- Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z Konwencją ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, korzystały ze wszystkich form aktywności społecznej i zawodowej. Ten projekt podkreśla to, co łączy wszystkie kobiety: piękno i moc kobiecości. Każda z nas ma mocne strony, jesteśmy po prostu różnie sprawne. Zależało nam, by zmienić świadomość ludzi, żeby osoby z niepełnosprawnościami nie były postrzegane inaczej - mówią organizatorzy projektu z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

- Wernisaż powstał, ponieważ chciałyśmy pokazać, że każda osoba z niepełnosprawnością jest przede wszystkim OSOBĄ. Weronika, Ada, Natalia, Karolina, Marcela, Iwona, Maria, Karina, Magda, Agnieszka, Monika i Monika to przede wszystkim dorosłe kobiety, dopiero potem kobiety z niepełnosprawnością. Co więcej, wspólnie wybrałyśmy tytuł wernisażu, bo każda z nas, po jednej i po drugiej stronie obiektywu, jest doskonale niedoskonała. Nie ma znaczenia wzrost, waga, to, jak się poruszasz, to, jak się komunikujesz, liczy się, kim jesteś. Jesteś osobą, kimś wyjątkowym, jesteś kobietą i to czyni cię doskonałą - mówi wiceprzewodnicząca PSONI Gdańsk Katarzyna Świeczkowska.

Przygotowania do sesji pod czujnym okiem fryzjerek - uczennic ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i ich nauczycielki Niny Liedtke-Szymczak. fot. J. Marchewicz / PSONI Gdańsk

Święto kobiecości

- Panie z firmy MOODO: Agnieszka Flisikowska, Karolina Różycka i Dorota Wielechowska stoją za stylizacjami, umożliwiły wybór kreacji, cierpliwie pokazywały, dobierały, pozwalały modelkom na podejmowanie samodzielnych decyzji, co było bezcennym doświadczeniem dla pań - wyjaśnia Magdalena Stańczewska, zajmująca się promocją w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku.

- Przygotowując sesję, zależało nam również na tym, aby pokazać, że każda kobieta, z czy bez niepełnosprawności, jest warta tego, aby o nią zadbać, aby pokazać jej piękno. Wszystkie modelki, przy wsparciu stylistek z Moodo, same decydowały, jak chcą zaprezentować się podczas sesji. Efekt okazał się olśniewający. Te kilka dni spędzone razem to było prawdziwe święto kobiecości. Wszystkie doskonale się bawiłyśmy. W Dniu Kobiet chcemy podkreślić, że łączy nas piękno i moc kobiecości - dodaje Katarzyna Świeczkowska.

Wernisaż - efekt pracy 30 kobiet

- Póki co pomysł dotyczył Dnia Kobiet, dowartościowania kobiecości osób z niepełnosprawnościami, bo o tym aspekcie często się zapomina, ale już w trakcie prac pojawiła się myśl o mężczyznach, więc na pewno jakiś ciąg dalszy nastąpi, zwłaszcza że odbiór społeczny jest niezwykle przychylny - dodaje Magdalena Stańczewska.

Monika Krajcarz - na pozór uosobienie wdzięku, delikatności i urody, ale silna jak Herkules. Projekt "Doskonale niedoskonałe". fot. J. Marchewicz / PSONI Gdańsk

Projekt powstał z inicjatywy, fotografki, a jednocześnie mamy Leny, dziewczynki z niepełnosprawnością, która korzysta z usług PSONI. Fotografka jest autorką zdjęć pt. "Rodzeństwa", które były wcześniej pokazywane w ECS , a obecnie zdobią korytarze stowarzyszenia. Fotografie ukazują osoby z niepełnosprawnościami wraz z ich rodzeństwem - z braćmi i z siostrami.Temat rozesłano do dziewięciu placówek PSONI, a następnie w każdej z nich wybrano kandydatki do projektu.. Ich niepełnosprawności są wielorakie, sprzężone, są to niepełnosprawności intelektualne, a w przypadku trzech pań również ruchowe.Modelki, przy wsparciu stylistek z Moodo , same decydowały, jak chcą zaprezentować się podczas sesji. Niektóre po raz pierwszy miały możliwość samodzielnego wybrania tego, co założą.Efektem tego jest, która odbyła się w sopockich wnętrzachoraz: stylistki, makijażystki, fryzjerki, fotografka, asystentki osób z niepełnosprawnością oraz same modelki. Efekty ich pracy będzie można podziwiać jużA co z panami?